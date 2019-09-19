إعصار هومبرتو يحرم 28 ألف شخص في برمودا من التيار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:34 مساء
شاطئ غرايب باي في برمودا في 18 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

توجه الإعصار هومبرتو، الخميس، إلى شمال المحيط الأطلسي بعدما اجتاح جزر برمودا حيث أقتلع أسطح منازل وحرم 28 ألف شخص من التيار الكهربائي، حسب هيئة الأرصاد الجوية ووسائل إعلام محلية.

وقال مسؤولون في الأرخبيل البريطاني الصغير، إنّ الإعصار لم يتسبّب بسقوط إصابات بشرية، لكنّ السكان اضطروا للبقاء في منازلهم بسبب خطوط الكهرباء التي تقطّعت والأشجار التي اقتلعت، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وحين ضرب هومبرتو الأرخبيل كان إعصارا من الفئة 3 على سلّم تصاعدي من 5 فئات، وقد رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة.

ونقلت صحيفة «رويال غازيت» اليومية عن وين كاينز وزير الأمن القومي في برمودا، قوله «لقد تغلبنا على ليلة صعبة حقّا».

من جهتها قالت شركة بيلكو للكهرباء في برمودا إن التيار انقطع عن أكثر من 28 ألف مشترك بسبب الإعصار.
 

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