قائد الحرس الثوري: إيران قوية لدرجة اتهامها زورا بأي حادث

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 02:29 مساء
صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة النفط التابعة لشركة أرامكو بالسعودية. (سي إن إن).

ترفض إيران اتهامات الولايات المتحدة والسعودية بأنها المسؤولة عن هجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن. وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن إيران «قوية إلى درجة» اتهامها «زورا» بأنها المسؤولة عن أي حادث، وفق ما نقلت وكالة «أنباء فارس».

وصرح سلامي، خلال زيارة لبجنورد في محافظة خراسان في شمال شرق إيران: «بما أن لدينا ثقة بأن جنودنا (...) يترقبون العدو على الحدود، لا نشعر بأي قلق من الأعداء، أكانوا كبارا أم صغارا». ونقلت وكالة فارس عن سلامي قوله: «مثل هذه المخاوف ليست مخاوفنا، والعدو يعرف ذلك، واليوم نحن أقوياء جدا إلى درجة أنهم مرغمون على اتهامنا زورا بأننا وراء أي حادث». جاء ذلك في ختام مقال مخصص للجهود التي يبذلها الحرس الثوري لصالح التنمية المحلية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي هذه التصريحات أيضا عبر شريط إخباري. وأدى هجوم السبت الماضي، على منشأتين نفطيتين في غرب السعودية، أول مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاجها إلى النصف بشكل موقت.

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