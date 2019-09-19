جونسون ينفي شعوره بالارتباك خلال تصويره وهو «يكذب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 01:35 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثاً إلى مسؤولين في القوات العسكرية البريطانية في لندن، 18 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لم يشعر بالارتباك بعدما تم تصويره وهو يكذب على والد طفلة مريضة واجهه بغضب خلال زيارته مستشفى، أمس الأربعاء.

وفي تسجيل فيديو، يستوقف الرجل الذي تخضع ابنته للعلاج في أحد مستشفيات لندن، جونسون، ليشكو له من آثار خفض تمويل القطاع الصحي ويتهمه بأنه يستخدم هذه الزيارة لـ«أغراض إعلامية». ورد جونسون أمام الصحفيين: «لا وجود لوسائل إعلام هنا»، على الرغم من الكاميرات التي كانت تصور الزيارة، وفق وكالة «فرانس برس».

التف والد العائلة نحو شخص يصور الحادثة، متسائلا بغضب: «ماذا تعني بقولك لا وجود لإعلام؟ من هم هؤلاء الناس؟». وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كتب كثيرون من مستخدميها تعليقات اعتبروا فيها أن رئيس الوزراء كان «يكذب» بشكل واضح. أما مؤيدو جونسون فكتبوا أن الأب الغاضب يدعى عمر سالم، وهو ناشط في حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة.

الكذب سبب فصل جونسون من «تايمز»
وكتب رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة، مساء الأربعاء: «أنا سعيد بأن هذا الرجل شاركني مشاكله. هذا ليس مزعجا، هذا جزء من عملي». وسبق أن فصل بوريس جونسون من «تايمز» لكذبه في اقتباس في بداية مسيرته الصحفية.

جونسون أبو الأكاذيب
وخلال حملة الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، استخدم شعارا حول الأموال التي تدفعها المملكة المتحدة لبروكسل بشكل تضمن رقما خاطئا. ووصف جونسون، الأربعاء، أيضا أمام المحكمة العليا في لندن، بأنه «أبو الأكاذيب» الذي أغلق البرلمان، في مرافعة لمحامي النواب المعارضين لتعليق عمل البرلمان الذي كان جونسون قرره.

بينما لا يكف جونسون عن الإشارة إلى «تقدم» في المفاوضات مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت ينفي المسؤولون الأوروبيون إحراز تقدم، ويؤكدون أن جونسون لم يقدم أي طرح عملي مكتوب على طاولة المباحثات.

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