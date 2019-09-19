مقتل 30 مدنيا بضربة جوية «خاطئة» في شرق أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 12:19 مساء
صورة أرشيفية لتفجير في أفغانستان (الإنترنت)

أكد مسؤولون، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في ضربة جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية، بدعم جوي أميركي، في شرق أفغانستان.

وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ«رويترز» إن الضربة التي وقعت مساء الأربعاء، كانت تهدف إلى تدمير مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم «داعش»، لكنها استهدفت بالخطأ مزارعين بالقرب من أحد الحقول في منطقة وزير تانجي بمقاطعة خوجاني بإقليم ننكرهار.

وقال سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، إن ضربة نفذتها طائرة مسيرة قتلت 30 مزارعا في حقل للصنوبر وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين. وأكدت وزارة الدفاع في كابل أن الضربة التي نفذتها قوات أفغانية وأميركية كانت تستهدف مقاتلين من تنظيم «داعش»، لكنها رفضت إعلان تفاصيل عن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الهجوم.

وأكد عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، وقوع الضربة الجوية. وقال: «تحقق الحكومة في الحادث، رفعت تسع جثث حتى الآن من موقع الهجوم بالقرب من حقل للصنوبر». ولم يتسن الحصول على تعقيب من القوات الأميركية في كابل.

وقال مالك راحت جول، وهو زعيم قبلي في وزير تانجي، إن الضربة الجوية وقعت عندما كان العمال المتعبون، وأكثرهم يحصل على أجر يومي، متجمعين بالقرب من خيمتهم بعد حصاد الصنوبر من حقل قريب. وأضاف: «أشعل العمال نارا وكانوا جالسين معا عندما استهدفتهم طائرة مسيرة».

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