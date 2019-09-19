بعد قطيعة منذ 23 يناير.. حكومة فنزويلا تدعو واشنطن إلى إعادة الاتصالات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 11:30 صباحا
مادورو وترامب (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الحكومة الاشتراكية التي يقودها نيكولاس مادورو في فنزويلا، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة إلى استئناف اتصالات دبلوماسية مع كراكاس، بعد قطيعة بينهما منذ 23 يناير بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، خصوصا بعد بدء محادثات مع أحزاب في المعارضة تشكل أقلية.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، للصحفيين في كراكاس بأنه من المنطقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة «أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة مادورو»، وفق وكالة «فرانس برس».

حكومة مادورو تفرج عن نائب غوايدو بعد مفاوضات

وقالت رودريغيز إنه لم يتبق أمام واشنطن سوى «طريق واحد» هو «التفاوض والاتصالات الدبلوماسية» بعد «إخفاق مشاريعها» لطرد الرئيس مادورو من السلطة. ورحبت رودريغيز أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، الإثنين، بين الحكومة وأحزاب المعارضة الصغيرة خارج ائتلاف غوايدو من أجل البدء بحوار حول تغييرات سياسية لحل الأزمة في فنزويلا.

عقوبات على فنزويلا
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقربة من مادورو. وتحمل واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد وتتهمه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن الاتفاق عودة نحو 55 من النواب الاشتراكيين إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والإفراج عن السجناء السياسيين. وانضم إلى الاتفاق، الأربعاء، مرشح سابق للرئاسة هو القس البروتستانتي الإنجيلي خافيير برتوتشي.

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