10 قتلى في هجوم لطالبان جنوب أفغانستان

جانب من العاصمة الأفغانية كابل، 3 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلن حاكم ولاية زابل، رحمة الله يرمال، مقتل عشرة أشخاص وجرح 85 آخرين، صباح اليوم الخميس، في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن «سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم»، مضيفا أن «مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر، مما أسفر عن سقوط الضحايا».

وتبنى ناطق باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، الاعتداء الذي وصفه بأنه «عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات»، قائلا: «نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة الأمن الوطنية»، وأكد أن المبنى دمر بالكامل.

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وتشهد أفغانستان سلسلة هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 سبتمبر. وزادت وتيرة تلك الهجمات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الحركة «في حكم الميتة»، لتتوعده «طالبان» بالتصعيد حتى جلاء القوات الأميركية من البلاد.