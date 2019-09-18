الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:40 مساء

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنّه خفّض معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية، في خفض هو الثاني من نوعه في غضون شهرين ويأتي في سياق جهود البنك المركزي الأميركي لطمأنة الأسواق في مواجهة الشكوك التي تحيق بالتجارة والاقتصاد العالميين.

وبموجب الخفض بات سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة يتراوح بما بين 1,75 و 2%. غير أن القرار الذي اتّخذته اللجنة النقدية في المصرف لم يصدر بالإجماع بل بانقسام واضح إذ صوّت ضدّه ثلاثة من أعضاء اللجنة العشرة، وفق «فرانس برس». كما رفع الاحتياطي الفدرالي توقّعاته للنمو هذا العام بنسبة 0,1 نقطة مئوية لتصبح 2,2% مقابل 2,1% سابقاً.

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