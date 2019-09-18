ماكرون يفتح صفحة جديدة مع إيطاليا خلال زيارة لروما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 04:56 مساء

تستقبل إيطاليا، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تهدف إلى إحياء العلاقات بين البلدين بعد عام من التوتر مع قادة الائتلاف الحكومي الشعبوي السابق.

وسيمضي ماكرون ليلة واحدة في روما يلتقي خلالها نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ويحضر عشاء عمل مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي يترأس حكومة جديدة تشكل ائتلافًا بين حركة «خمس نجوم» والحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، وفق «فرانس برس».

وتهدف الزيارة إلى إنهاء حرب كلامية طبعت 14 شهراً من حكم التحالف بين حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحركة «خمس نجوم». وكان ماكرون تعرض لانتقادات متكررة من سالفيني على خلفية ملف الهجرة. وأثار زعيم حركة «خمس نجوم» لويغي دي مايو أزمة دبلوماسية في فبراير الفائت حين التقى في فرنسا بعض ممثلي حركة «السترات الصفر» المناهضة لسياسة ماكرون الاجتماعية.

ولن يلتقي ماكرون في روما لويغي دي مايو الذي بات وزيرًا للخارجية. وقال غامبييرو غراماغليا المتخصص في الشؤون الأوروبية في معهد الشؤون الدولية في روما «إنها زيارة لطي صفحة صعبة والبدء مجددًا بعيدًا عن التوترات الماضية». واعتبر أن الإيطاليين «سيقدرون من دون شك قيام الرئيس الفرنسي بنفسه بزيارة لروما».

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