مقتل 26 تلميذا ومعلمين اثنين بحريق مدرسة في ليبيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 01:47 مساء

قال مكتب رئاسة ليبيريا، اليوم الأربعاء، إن 26 تلميذا في الأقل ومعلمين اثنين قتلوا في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا.

وأبلغت أجهزة الطوارئ الرئيس جورج وياه أن 28 شخصا لقوا مصرعهم، حسب ما أفاد المتحدث سولو كيلغبيه لوكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل