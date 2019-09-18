مقتل 26 تلميذا ومعلمين اثنين بحريق مدرسة في ليبيريا

قال مكتب رئاسة ليبيريا، اليوم الأربعاء، إن 26 تلميذا في الأقل ومعلمين اثنين قتلوا في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا.
وأبلغت أجهزة الطوارئ الرئيس جورج وياه أن 28 شخصا لقوا مصرعهم، حسب ما أفاد المتحدث سولو كيلغبيه لوكالة «فرانس برس».
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