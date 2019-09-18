فرنسا تعلن إرسال خبراء للمشاركة في تحقيقات هجوم «أرامكو»

الرئيس الفرنسي عند مدخل قصر الاليزيه الثلاثاء في 3 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن باريس سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وقال القصر الرئاسي الإليزيه، في بيان، إن «رئيس الدولة الذي أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي دان بحزم الهجمات التي استهدفت مواقع نفطية في بقيق وخريص»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأكد ماكرون للأمير سلمان «تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات وأكد مجددا التزام فرنسا أمن السعودية واستقرار المنطقة».

وتابع البيان أن «ماكرون وردا على طلب السلطات السعودية (....) أكد لولي العهد إرسال خبراء فرنسيين للمشاركة في التحقيقات التي تهدف إلى كشف مصدر هجمات 14 سبتمبر وطرق تنفيذها».

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران مسؤوليتهم عن الهجمات التي قالوا إنّهم شنوها بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية جرت انطلاقا من إيران.