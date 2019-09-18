بينهم صبي قتل شقيقه.. 5 أطفال بين قتيل وجريح بأسلحة نارية في تكساس

صبيّ في الخامسة يقتل شقيقه الأصغر بطلقة نارية في تكساس. (فرانس برس)

ذكرت مصادر في الشرطة ووسائل إعلام أميركية، أن هناك خمسة أطفال بين قتيل وجريح بأسلحة نارية خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس، من بينهم صبي في الرابعة قتله شقيقه البالغ خمس سنوات.

وعثر صبي في الخامسة على سلاح في منزل عائلته في فورت وورث في غرب دالاس، الأحد الماضي، فأطلق منه النار على شقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأودى بحياته، وفق ما كشفت الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الشرطة جيمي بولوزاني، إنه «ما من ملاحقات ستطلق في المرحلة الراهنة».



وبعد بضع ساعات، تعرض صبي في السادسة لإصابات خطرة في مدينة أرلينغتون المجاورة.

وكان عدة أطفال يلهون في غرفة عندما عثر صبي يبلغ من العمر نحو عشر سنوات على بندقية ووجهها إلى آخر أصغر سنا منه وضغط على الزناد، حسب ما نقلت صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» عن المسؤول في الشرطة المحلية كريستوفر كوك.

وأصيب الصبي في الرأس وحالته حرجة. وأصيبت فتاة أخرى أيضا في هذه الحادثة، لكن إصابتها ليست بهذه الخطورة، حسب الصحيفة.

وفي أرلينغتون أيضا، أصيبت فتاة بطلقة في الردفين، الأحد الماضي، من سلاح شبه أوتوماتيكي مسروق بعدما جلست على السلاح فحدثت الطلقة، حسب والديها، في وقت تسعى الشرطة إلى الكشف عن ملابسات الحادثة.

ونقلت فتاة في الرابعة عشرة من العمر، الأحد، إلى المستشفى في فورت وورث إثر إصابتها بطلقة نارية، حسب قناة «سي بي إس» التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

وتظهر هذه الحوادث مجددا مخاطر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يؤكد 30% من البالغين أنهم يملكون سلاحا واحدا في الأقل.