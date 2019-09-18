سفير السعودية في لندن: من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء هجوم «أرامكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 10:18 صباحا
صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة النفط التابعة لشركة أرامكو بالسعودية. (سي إن إن).

قال السفير السعودي في لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، الأربعاء، إن إيران هي المسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه «من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيراني»، مضيفا أنه «نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية، لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع في المنطقة».

وتابع: «نحقق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا، وكل من يريد المشاركة لمساعدتنا في معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وقال مسؤول أميركي، أمس، إن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الذي عطل منشأتي النفط السعوديتين جاء من جنوب غرب إيران، وهو تقييم يؤدي إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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