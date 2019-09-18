واشنطن تأمل بتحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن هجوم «أرامكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:34 صباحا
لقطة عامة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بتاريخ 12 أبريل 2017. (فرانس برس)

صرح مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، أن واشنطن تأمل بأن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات للرد، عقب الهجمات التي طالت موقعين نفطيين في السعودية، واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذها.

وأفاد المسؤول أنه على السعودية المبادرة بطلب التحرك من مجلس الأمن الدولي بصفتها الجهة التي استهدفت في هجمات السبت على منشأتي مجموعة «أرامكو» النفطية العملاقة، لكن على الولايات المتحدة قبل ذلك إعداد المعلومات المرتبطة بالملف.

وقال المسؤول للصحفيين -طالبا عدم الكشف عن هويته- «نرى أن هناك دورا يمكن لمجلس الأمن أن يلعبه»، حسب ما ذكرت «فرانس بر س».

وزارة الدفاع السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في هجوم «أرامكو»

وأضاف أن «السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات عالمية»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن أنشئ للتعامل مع التهديدات للأمن والسلم الدوليين، والهجوم يصب في هذه الخانة».

لكنه لم يحدد نوع التحرك المنتظر من المجلس، حيث تتمتع كل من روسيا والصين بحق النقض (الفيتو)، وسبق أن انتقدتا العقوبات أحادية الجانب، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.

ونأت القوى الأوروبية كذلك بنفسها عن نهج ترامب المتشدد حيال إيران، وسعت للمحافظة على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت منه واشنطن.

وزير الطاقة السعودي: الإمدادات النفطية للأسواق عادت كما كانت قبل الهجمات

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن الهجمات التي طالت بقيق، إحدى أكبر المنشآت النفطية في العالم، وحقل خريص النفطي، شنت من إيران. وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الذين تدعمهم إيران -بينما يستهدفهم تحالف عسكري تقوده السعودية- مسؤوليتهم عن الهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل