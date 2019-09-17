إيران توجه اتهامات بالتجسس لثلاثة أستراليين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 12:00 مساء

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، أن الجمهورية الإسلامية وجّهت اتّهامات بالتجسس لثلاثة أستراليين معتقلين لديها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار إسماعيلي، إلى أن القضاء الإيراني يشتبه أن اثنين من المتهمين استخدما طائرة مسيّرة لالتقاط صور لمواقع عسكرية، بينما اتُّهم الثالث بالتجسس لصالح دولة أخرى.

ويذكر أن الحكومة الأسترالية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، اعتقال طهران مواطنيها الثلاثة، دون أن تصدر أي تعليق بشأن الأمر، كما حدثت نصائح السفر إلى إيران، إذ طلبت من رعاياها «إعادة النظر في الحاجة إلى السفر لهناك».

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