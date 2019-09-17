ترامب: التوقيت الراهن «غير ملائم لزيارة بيونغ يانغ»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن التوقيت الراهن «على الأرجح» غير ملائم لكي يجري زيارة إلى كوريا الشمالية، لكنّه لم يستبعد زيارة بيونغ يانغ في المستقبل.

وصرّح ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية زيارته بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «لا أعتقد أننا جاهزون لهذا الأمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأميركي أن «العلاقة جيّدة جدا.. لكن التوقيت غير ملائم لزيارة بيونغ يانغ».

وقال ترامب إنه قد يفعلها في توقيت لاحق «اعتمادا على ما سيحصل، أنا واثق من أنه (كيم) سيود أن يأتي إلى الولايات المتحدة».

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وكان كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة وجّهها إليه الشهر الماضي، بحسب ما أفادت الإثنين صحيفة جونغانغ إلبو، مكررا بذلك دعوة أطلقها في الاجتماع الأخير الذي عقداه في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

كانت كوريا الشمالية طالبت الولايات المتحدة في اليوم نفسه، بتقديم ضمانات أمنية كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات المتوقّفة حول السلاح النووي، مقوّضة بذلك الآمال بتحقيق تقدّم في الحوار على مستوى فريقي العمل خلال الأسابيع المقبلة.

والمفاوضات بين البلدين حول السلاح النووي، متوقّفة منذ القمة الثانية التي عقدها ترامب وكيم في هانوي في فبراير الماضي، والتي انتهت من دون التوصل لأي اتفاق.

وكان ترامب وكيم اتّفقا على استئناف الحوار على مستوى فريقي العمل خلال لقاء أجرياه في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو الماضي.

والأسبوع الماضي عرضت بيونغ يانغ إجراء المحادثات أواخر سبتمبر الحالي في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة «مشجّعة»، لكن بيونغ يانع أجرت بعد ساعات اختبارا على «راجمة صواريخ فائقة الحجم».