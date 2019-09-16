الاتحاد الأوروبي: جونسون لم يقدم مقترحات مقنعة بشأن «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي، إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الإثنين، بلوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلًا مقنعًا لقضية الحدود الأيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.

واكتفى جونسون بتصريح لقناة «سكاي نيوز»، وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين كانوا أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أُقيمت على بعد أمتار.

وقال جونسون: «هناك فرص جيدة للتوصل لاتفاق، وأنا أرى ملامحه، الجميع يمكنه أن يرى إجمالًا ما يتعين القيام به.. لكن يتعين التحرك»، مشددًا على ضرورة إلغاء «شبكة الأمان» المضمنة في اتفاق الانسحاب لتفادي عودة الحدود في جزيرة أيرلندا.

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وتابع جونسون محذرًا: «لا أريد أن يعتقد الناس أن الأمور سويت»، وسيكون عليه إقناع الأوروبيين الذين تجاهلوا حتى الآن عنترياته.

وقال أحد المشاركين لـ«فرانس برس»: «لأول مرة دخلت المباحثات في التفاصيل وعجز جونسون عن الرد على الأسئلة».

وكرر جونسون رغبته في مغادرة المملكة المتحدة، للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وأنه لن يطلب تأجيلًا جديدًا للموعد كما فرض البرلمان الأوروبي في قانون.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان قصير إن اللقاء أتاح فقط استعراض الملف.

وتابع البيان: «إن الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولًا صالحة قانونيًّا تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب».