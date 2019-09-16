الاتحاد الأوروبي: جونسون لم يقدم مقترحات مقنعة بشأن «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 11:02 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي، إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الإثنين، بلوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلًا مقنعًا لقضية الحدود الأيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.

واكتفى جونسون بتصريح لقناة «سكاي نيوز»، وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين كانوا أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أُقيمت على بعد أمتار.

وقال جونسون: «هناك فرص جيدة للتوصل لاتفاق، وأنا أرى ملامحه، الجميع يمكنه أن يرى إجمالًا ما يتعين القيام به.. لكن يتعين التحرك»، مشددًا على ضرورة إلغاء «شبكة الأمان» المضمنة في اتفاق الانسحاب لتفادي عودة الحدود في جزيرة أيرلندا.

الدخول في التفاصيل
وتابع جونسون محذرًا: «لا أريد أن يعتقد الناس أن الأمور سويت»، وسيكون عليه إقناع الأوروبيين الذين تجاهلوا حتى الآن عنترياته.

وقال أحد المشاركين لـ«فرانس برس»: «لأول مرة دخلت المباحثات في التفاصيل وعجز جونسون عن الرد على الأسئلة».

وكرر جونسون رغبته في مغادرة المملكة المتحدة، للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وأنه لن يطلب تأجيلًا جديدًا للموعد كما فرض البرلمان الأوروبي في قانون.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان قصير إن اللقاء أتاح فقط استعراض الملف.

وتابع البيان: «إن الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولًا صالحة قانونيًّا تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نفوق عشرات النمور المصادرة من معبد تايلاندي