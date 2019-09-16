مقتل عسكري أميركي في أفغانستان

قُـتل عسكري أميركي في أفغانستان، بحسب ما أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي وذلك بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وحركة «طالبان» المسلحة.
وأكد بيان للقوة التي تقودها الولايات المتحدة أن «عسكريًّا قُـتل أثناء أداء مهامه اليوم في أفغانستان».
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