فرنسا تمنح السودان مساعدات بقيمة 60 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 07:52 مساء

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن فرنسا ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، ستدفع 15 مليون يورو منها فورًا بواسطة الأجهزة الفرنسية.

وقال جان إيف لودريان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الإثنين بالقصر الجمهوري عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستساعد السودان لتطيبع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، مؤكدًا أن بلاده ستعمل كذلك على تطوير علاقاتها الثقافية مع السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأكد لودريان أن فرنسا تدعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من تاريخه، وأوضح أن الفترة الانتقالية إذا تمت كما هو مخطط لها بكل سلام واستقرار سيصبح السودان مثالًا يحتذى لكل دول الإقليم ودول العالم العربي.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله بالقصر الجمهوري عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستساعد السودان لإعادة الاندماج في الأسرة الدولية، وستساعده كذلك في إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأبدى وزير الخارجية الفرنسي دعمه جهود تحقيق السلام الشامل في السودان، مثمنًا اتفاق المبادئ الذي وُقِّع في جوبا مؤخرًا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، حاثًا على التوصل لاتفاق سلام شامل خلال الأشهر الستة المقبلة.

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