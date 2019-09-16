كوريا الشمالية تضع شروطا لاستئناف مباحثاتها النووية مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 02:42 مساء
اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، 28 فبراير 2019 (فرانس برس)

وضعت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، شروطا أمام الولايات المتحدة تتمثل في ضمانات أمنية؛ لاستئناف المباحثات النووية المتعثرة، ما يبدد الآمال في استئناف الحوار على مستوى فرق العمل خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأ البلدان حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو 2018، وفق وكالة «فرانس برس».

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

محادثات شاملة
وأعربت بيونغ يانغ، الأسبوع الماضي، عن استعدادها للقاء الجانب الأميركي لإجراء «محادثات شاملة» بحلول نهاية الشهر، وهو ما عدّته واشنطن «إشارة مشجّعة»، لكن بعد ساعات، أجرت بيونغ يانغ اختبار «راجمة صواريخ فائقة الحجم».

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، الإثنين، إنّ «مناقشة نزع الانتشار النووي ربما يكون ممكنا حين يتم إزالة كل التهديدات والمعوقات التي تهدد نظامنا الأمني وتعوض تنميتنا في شكل واضح». وأصرت بيونغ يانغ مرارا على ضرورة إدراج ضمانات أمنية كجزء من أي اتفاق، لكن لم تطلب ذلك في شكل عام كشرط مسبق لإطلاق المفاوضات.

مباحثات خلال أسابيع
وأشار المدير العام لإدارة الشؤون الأميركية، الذي لم يتم تسميته في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إلى إنّ المباحثات على مستوى فرق العمل متوقع أن تعقد «في غضون أسابيع قليلة». وقال إن الأمر متروك لواشنطن لتثبت إذا كان هناك فرصة أو «مناسبة لإحداث أزمة».

وهدّدت بيونغ يانغ أيضا بالانسحاب من المفاوضات مع واشنطن وانتقدت المسؤولين الأميركيين في الأشهر الأخيرة. ورغم تصاعد التوتر، أصر ترامب أن علاقته مع كيم لم تتضرر، بل قال إنهما يتبادلان الرسائل الشخصية في غياب المفاوضات.

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