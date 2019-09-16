مصرع ثمانية أشخاص وفقدان العشرات في الهند إثر غرق مركب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 10:26 صباحا
أقارب الضحايا الذين غرق مركبهم في نهر غودفاري بالهند، 15 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

لقي ثمانية شخصًا على الأقل مصرعهم، العشرات في عداد المفقودين؛ إثر غرق مركبهم، في نهر جنوب شرق الهند، وتجري السلطات الهندية عملية بحث وإنقاذ واسعة، اليوم الإثنين؛ للعثور على 39 شخصًا فقدوا بعدما غرق مركبهم السياحي.

وأفادت الشرطة لوكالة «فرانس برس» بأنه تم انتشال ثماني جثث، بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن انتشال 12 جثة، عقب الحادثة التي وقعت في نهر غودفاري في ولاية أندرا برديش أمس الأحد.

المركب كان يقل 73 راكبًا، تم إنقاذ 26 منهم، ومتجه إلى منطقة شهيرة للنزهات عندما انقلبت، بحسب المسؤول في الشرطة المحلية عدنان اسمي. وانخرط نحو 300 عنصر استخدموا قوارب ومروحيات في عملية البحث اليوم الاثنين بينهم عناصر من البحرية الهندية وقوة الاستجابة للكوارث الوطنية.

المركب غير مرخص
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع وصول فريق خاص للغطاسين مجهّز بمعدات تكشف الموجات الصوتية في وقت لاحق اليوم الاثنين من ولاية أوتاراخند الشمالية. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن وزير رفيع في أندرا برديش قوله إن المركب لم يكن يملك رخصة وإذنًا لنقل السيّاح في الأوقات التي يكون منسوب مياه النهر مرتفعًا فيها. وتعود الأسباب الرئيسية لمعظم كوارث القوارب في الهند إلى ضعف إجراءات السلامة والاكتظاظ، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها الأمطار. وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه بشأن الحادثة.

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