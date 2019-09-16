«بوكو حرام» تقتل ستة جنود في الكاميرون

جنود كاميرونيون في جنوب غرب البلاد بتاريخ 7 أكتوبر 2018. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السلطات الكاميرونية مقتل ستة جنود في هجوم شنّه عناصر جماعة بوكو حرام في شمال الكاميرون الجمعة.

وأصيب تسعة جنود بجروح في الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤولان في الإدارة المحلية وضابط في الجيش وكالة «فرانس برس».

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وقال أحد المسؤولين إن خمسة جنود قتلوا أثناء الهجوم بينما توفي السادس متأثراً بجروحه الأحد. وأكد المسؤولون الثلاثة أن المهاجمين كانوا من عناصر بوكو حرام.

وتقع منطقة الهجوم بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وفي 10 يونيو، قتل 17 جندياً من الكاميرون في هجوم وقع في المنطقة ذاتها.

وأسفر تمرد «بوكوحرام» الذي بدأ في 2009 عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بينما امتد لدول مجاورة وتسبب بأزمة إنسانية.