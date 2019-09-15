جونسون يصف نفسه بالـ«خارق» ويكرر تعهده بتفيذ البريكست في 31 أكتوبر

شبه رئيس الوزراء البريطاني نفسه بشخصية الرجل الأخضر الخارق «هالك» في كتب القصص المصورة خلال مقابلة مع صحيفة أكد فيها تصميمه على تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر .

وذكرت صحيفة «ميل أون صنداي» أن جونسون قال إنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا ويأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق، بحسب «رويترز».

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله «كلما زاد غضب هالك زادت قوته... هالك دائما ينجح في الهروب مهما بدت قيوده محكمة... وهذه هي الحال لهذا البلد. سنخرج في 31 أكتوبر». وقال جونسون من قبل إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا رغما عنها بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

لكن الاتحاد الأوروبي يصر حتى الآن على أن يشمل الاتفاق هذا البند ولم تطرح بريطانيا بعد أي بديل مفصل لاتفاق أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ورفضه البرلمان مرتين. ورغم ذلك قال جونسون إنه يشعر «بثقة كبيرة» قبل اجتماع يعقد غدا الإثنين مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وأضاف جونسون للصحيفة «هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية. نحرز تقدما هائلا»، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.ودعا حزب العمال المعارض للكشف عن مزيد من التفاصيل عما يعتزم جونسون اقتراحه.