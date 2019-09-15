جونسون يصف نفسه بالـ«خارق» ويكرر تعهده بتفيذ البريكست في 31 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 06:06 مساء

شبه رئيس الوزراء البريطاني نفسه بشخصية الرجل الأخضر الخارق «هالك» في كتب القصص المصورة خلال مقابلة مع صحيفة أكد فيها تصميمه على تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر .

وذكرت صحيفة «ميل أون صنداي» أن جونسون قال إنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا ويأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق، بحسب «رويترز».

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله «كلما زاد غضب هالك زادت قوته... هالك دائما ينجح في الهروب مهما بدت قيوده محكمة... وهذه هي الحال لهذا البلد. سنخرج في 31 أكتوبر». وقال جونسون من قبل إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا رغما عنها بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

لكن الاتحاد الأوروبي يصر حتى الآن على أن يشمل الاتفاق هذا البند ولم تطرح بريطانيا بعد أي بديل مفصل لاتفاق أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ورفضه البرلمان مرتين. ورغم ذلك قال جونسون إنه يشعر «بثقة كبيرة» قبل اجتماع يعقد غدا الإثنين مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وأضاف جونسون للصحيفة «هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية. نحرز تقدما هائلا»، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.ودعا حزب العمال المعارض للكشف عن مزيد من التفاصيل عما يعتزم جونسون اقتراحه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحالف دولي يعلن الحرب على البعوض المصري