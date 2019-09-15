الكويت تحقق في تحليق طائرة «بدون طيار» فوق مناطق ساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 05:19 مساء

أعلنت الكويت، الأحد، فتح تحقيق فيما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، فجر السبت.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت ووزير الداخلية الشيخ، خالد الجراح الصباح، أن «القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

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وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، صباح السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص، في هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتي نفط سعوديتين، أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنها.

وقالت الداخلية إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس». وصرح الناطق الأمني بوزارة الداخلية بأنه «عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار –درون».

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وتابع: «تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك»، وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت.

وأضاف الوزير أنه وبحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

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