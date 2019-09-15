الرئيس الجزائري يعين وزير العدل السابق رئيسًا لهيئة الانتخابات خلفًا لمخلوف

وزير العدل الجزائري الأسبق محمد شرفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أنهى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الأحد، مهام فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتزكية محمد شرفي، وزير العدل الأسبق، لرئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتتولى تلك الهيئة أو «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بحسب «العربية.نت».

وزير العدل الجزائري يقدم مشروع هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات

وصادق البرلمان بغرفتيه، الخميس والجمعة، على قانون إنشاء «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» التي ستشرف على العملية من «التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان نتائجها» كما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي في حينه.

ووقَّع الرئيس الجزائري الموقت، القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن هذا التوقيع جاء عقب استيفاء كل الشروط التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رأيه حولها.

جاء ذلك فيما أعلن منسق هيئة الوساطة الجزائرية تشكيلة أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات التي تم استحداثها عقب جولات الحوار.

أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات

وتتكون التشكيلة من وزير العدل الأسبق محمد شرفي، والإعلامي علي ذراع، والبروفيسور بن ميهوب، والإعلامي حفناوي غول، والأستاذة الجامعية حفيظة تازروني، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين فصراوي حنا وبوقرة إسماعيل وعبد الله ثاني قدور.

كما تضمنت رئيس جمعية همس أمل رحموني عبد الرحمن، وطبوش محمد إطار سامي بمؤسسة سوناطراك، وعمارة موسى ممثلًا للهيئة العليا لأعيان وعشائر واد ميزاب، فضلاً عن عيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير، وكريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر، وبليلطة عبد المجيد مستشار بالمحكمة العليا، وعدالة مسعود مستشار بالمحكمة العليا، وخديمي الحاج مستشار بمجلس الدولة، وغمري نور الدين مستشار بمجلس الدولة.