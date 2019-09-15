جونسون يتعرض لنكسة جديدة بعد استقالة نائب آخر من حزبه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 11:31 صباحا
النائب المحافظ سام جيما في التاسع من أبريل 2019 في لندن (فرانس برس)

انشق نائب آخر من حزب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، واختار الانضمام إلى حزب معارض يمانع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يعني تعرض جونسون لنكسة جديدة.

وانضم وزير الجامعات السابق، سام جيما، إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال مؤتمره السنوي في بورنماوث، على الجانب الجنوبي من إنجلترا. وأسف جيما لأن «بوريس جونسون يقدم خيارًا صعبًا إلى النواب المعتدلين والتقدميين في الحزب المحافظ: قبول بريكست من دون اتفاق، أو ترك الحياة العامة»، وأضاف: «أختار مواصلة الكفاح من أجل القيم التي طالما كنت أؤمن بها بصفتي ديموقراطيًّا ليبراليًّا، وفق وكالة «فرانس برس».

جونسون: بريطانيا مستعدة لـ«بريكست» دون اتفاق

ويأتي انشقاق جيما، أمس السبت، بعد أيام قليلة من انشقاق النائب المحافظ فيليب لي الذي أفقد جونسون غالبيته في البرلمان، ويعتبر جيما سادس نائب ينضم هذا العام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي بات يحتل 18 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم. 

نقطة التقاء
وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون: «من الواضح أن الليبراليين الديمقراطيين هم نقطة التقاء أولئك الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي». وسبق أن استقال جيما العام الماضي من حكومة تيريزا ماي بسبب خلافات حول استراتيجيتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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