ترامب يناقش إبرام معاهدة «الدفاع المشترك» مع نتانياهو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 08:32 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكان المضي قدمًا في معاهدة «الدفاع المشترك»، قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات العامة في إسرائيل.

وكتب ترامب على «تويتر»: «أجريت اتصالًا هاتفيًّا اليوم مع رئيس الوزراء نتانياهو؛ لمناقشة إمكان المضي قدمًا في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، بحسب «فرانس برس».

وقال إن مثل هذه المعاهدة «ستزيد من ترسيخ التحالف الكبير» بين البلدين. وأضاف ترامب: «أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر»، مقدمًا تأييدًا ضمنيًّا في اللحظات الأخيرة لحملة نتانياهو الانتخابية.

وتأتي هذه التصريحات فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرًا إنها قد تعلن في غضون أسابيع. وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن» بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. والأسبوع الماضي، أعلن جايسون غرينبلات المسؤول الأميركي المكلف خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين استقالته.

وحتى الآن، لم يعلق ترامب على تعهد نتانياهو المثير للجدل بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وكذلك غور الأردن إذا أُعيد انتخابه، في ما يبدو تجاوزًا للمقترحات الأميركية لتبادل الأراضي بين إسرائيل وفلسطين. ويخوض نتانياهو البالغ 69 عامًا انتخابات هي الثانية في خمسة أشهر على وقع احتمال اتهامه بالفساد.

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