اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث خطط نتنياهو بشأن ضم مناطق بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 05:12 مساء
متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني خلال احتجاج على الزيارة المزمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية (أرشيفية: الإنترنت)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا الأحد، في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء خارجيتها للرد على «تصعيد الاحتلال الإسرائيلي» بعد إعلان رئيس وزراء نتنياهو عزمه ضم غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي ستناقش إعلان إسرائيل عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يعتزم ضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية واستولت عليه إسرائيل عام 1967. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق وكالة «رويترز».

خطة نتنياهو تقوض فرص السلام
وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها. كما دان وزراء الخارجية العرب الخطة يوم الثلاثاء، ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

نتنياهو يتعهد مجددا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة الرد على «تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل». وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا وتضم نحو 28 قرية ومنطقة بدوية أصغر.

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