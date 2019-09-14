إسبانيا: ستة قتلى جراء الفيضانات ورئيس الوزراء يزور المناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 05:01 مساء
رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات من على متن طائرة مروحية، 14 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

زار رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، السبت، المناطق المتضررة من الفيضانات في جنوب شرق البلاد، فيما وصلت حصيلة القتلى إلى ستة أشخاص وتعطلت خدمات النقل الجوي والسكة الحديد لليوم الثالث.

ومنذ الأربعاء، سجلت بعض مناطق جنوب شرق إسبانيا كميات قياسية من الأمطار، ما أدى إلى فيضان أنهر وفوضى على الطرق وتعطل حركة النقل، وفق «فرانس برس».

وأغرقت الفيضانات المفاجئة المنازل، وجرفت السيارات في مناطق فالنسيا ومرسية وشرق الأندلس. ولقي ستة أشخاص مصرعهم بحسب آخر حصيلة للضحايا. والضحية السادسة هو رجل متوسط العمر عُـثر على جثته في حقل في قرية قرب بلدة أوريولا في فالنسيا، على ما أعلنت الناطقة باسم الحكومة المركزية في المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حوادث متفرقة، فيما كانوا يحاولون اجتياز طرق غمرتها المياه بواسطة سياراتهم. وبين هؤلاء رجل قالت بلدية مدينة المرية في الأندلس في تغريدة إنه علق في سيارته «في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب الأمطار الغزيرة».

وبعد تفقده الدمار الذي خلفته الفيضانات من طائرة حلقت فوق مدينة أوريولا في فالنسيا، زار سانشيز مركز قيادة عمليات الطوارئ في المنطقة. وقدم لاحقًا تعازيه لذوي الضحايا، وقال إن الحكومة ستفعل ما بوسعها لمساعدة الناجين.

وأبلغ الصحفيين فور وصوله مرسية أن «جميع المتضررين (من الفيضانات) يجب أن يعلموا أن الحكومة الإسبانية ستساعد حتى يتمكنوا على الأقل من إصلاح الكثير من الأضرار المادية الناجمة عن هذه الظاهرة الجوية غير العادية». وأوضح أن منسوب المياه لا بد من أن ينحسر قبل أن تقدر الحكومة الكلفة النهائية للأضرار.

إجلاء الآلاف
بدوره، أعرب ملك إسبانيا، فيليبي السادس، عن أسفه لخسارة الأرواح وحدوث الأضرار المادية. وكتب على «تويتر»، الجمعة، «نأمل أن نتمكن جميعًا، بمساعدة الجميع، من التغلب على اليأس الذي يثقل الآن كاهل كثير من الأسر».

وبالإضافة إلى نحو 1500 شخص تم إجلاؤهم خلال الأيام الماضية، قام المسؤولون، الجمعة، بنقل ألفين آخرين من سكان بلدة سانتوميرا في إقليم مرسية كإجراء وقائي بعدما قامت السلطات بتقليل مخزون سد محلي لتفادي فيضانه، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا للصحفيين في وقت سابق، إنه تم إغلاق أكثر من 74 طريقًا بسبب الفيضانات. وأوضح أنه تم استنفار مئات العسكريين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

والسبت، تحركت العاصفة غربًا؛ ما تسبب بفيضانات مفاجئة في قرية الهورين في إقليم ملقة؛ ما أسفر عن جرف عشرات السيارات، على ما أفاد مسؤولون طبيون. وأغلقت السلطات في إشبيلية في جنوب غرب البلاد كل المتنزهات، السبت؛ بسبب مخاطر انهمار أمطار غزيرة، على ما أعلنت بلدية المدينة في تغريدة.

والسبت، أُعيد فتح مطار مدينة مرسية، الذي تم إغلاقه الجمعة. وأعلنت الشركة المشغلة للمطارات الإسبانية أنه تم تحويل مسار رحلتين متجهتين إلى جزيرة إيبيزا لمطار آخر، فيما تم إلغاء رحلتين أخريين بسبب الطقس السيئ. وظلت خدمة القطارات في جنوب شرق إسبانيا معطلة، السبت، مع إغلاق العديد من السكك الحديد في فالنسيا ومرسية، على ما ذكرت الشركة الحكومية المشغلة للقطارات في بيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون نخلة والحصاد «معاناة».. أوجلة تعيش «كابوسا» في موسم «الخير»