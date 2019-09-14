ترامب يكشف تفاصيل مقتل حمزة بن لادن.. ويؤكد «تقوض عمليات القاعدة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 04:38 مساء

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اُعتبر خليفته على رأس تنظيم «القاعدة» وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو.

وقال ترامب في بيان: «قُـتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان»، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «مقتل حمزة بن لادن لا يحرم فقط القاعدة من سلطتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوض أيضًا أنشطة عملانية مهمة للتنظيم»، وتابع ترامب: «إن حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة». وكان وزير الدفاع، مارك إسبر، أول مسؤول أميركي يتحدث علنًا عن مقتل حمزة بن لادن نهاية أغسطس، وردًّا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تلفزيونية، قال: «هذا ما علمته».

لكنه رفض التوسع في الأجابة، مضيفًا: «ليس لدي تفاصيل. وحتى لو كنت أملكها ما كنت واثقًا بأنني أستطيع أن أكشفها لكم». واُعتُبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم «القاعدة»، المسؤول عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت الولايات المتحدة أدرجته على القائمة السوداء للأشخاص المتهمين بـ«الإرهاب».

وعرضت واشنطن في فبراير مكافأة تصل إلى مليون دولار مقابل أية معلومات تساعد في العثور عليه. وحمزة هو الابن الخامس عشر لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة، وسحبت منه جنسيته السعودية في مارس.

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