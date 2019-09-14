اعتقال 223 عسكريًّا تركيًّا للاشتباه في صلتهم بكولن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 03:53 مساء

قالت وسائل إعلام رسمية إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريًّا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام 2016.

وقالت محطة «تي آر تي خبر» إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليمًا تركيًّا وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية، بحسب «رويترز».

وتتهم أنقرة فتح الله كولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو 2016. لكن كولن ينفي أي دور له في الأمر. وفي إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفًا إلى حين محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات، قائلين إن الرئيس رجب طيب إردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة. ودافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردًّا ضروريًّا على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها، وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن.

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