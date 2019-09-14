انتخاب نوربرت هوفر زعيما لحزب «الحرية» النمساوي قبيل الانتخابات

زعيم حزب الحرية النمسوي نوربرت هوفر يتحدث للصحفيين في النمسا، 14 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

انتخب حزب «الحرية» اليميني المتشدد في النمسا نوربرت هوفر رسميًا، اليوم السبت، لقيادته في الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتولّى هوفر زعامة حزب الحرية في مايو عقب استقالة هاينز كريستيان شتراخه من منصبيه كرئيس للحزب ونائب المستشار النمساوي في أعقاب فضيحة فساد، وفق وكالة «فرانس برس».

الفضيحة تسببت بانهيار الحكومة التي تشكلت أواخر 2017 من ائتلاف يضم حزب الحرية وحزب الشعب الذي ينتمي إليه مستشار الحكومة آنذاك سباستيان كورتز، بينما تم تحديد موعد 29 سبتمبر لإجراء انتخابات.

وانتخب، اليوم السبت، أعضاء حزب الحرية هوفر رسميًا، نائب شتراخه السابق، لرئاسة الحزب. وقال هوفر خلال مؤتمر للحزب في مدينة غراتس في جنوب شرق النمسا إن «هدفنا التحول إلى أقوى حزب في النمسا لأننا قادرون على القيام بذلك ولأن النمسا بحاجة لنا».

تشكيل الحكومة

وتشير الاستطلاعات، إلى حصول حزب الحرية على 20 % من نوايا التصويت، رغم الفضيحة. ولا يزال حزب الشعب الأقوى لكن يستبعد أن ينجح في تشكيل حكومة أكثرية بمفرده. فيما صرّح هوفر بأن حزبه سيواصل محاربة «الإسلام السياسي» وسيهتم كذلك بمواضيع جديدة على غرار حماية البيئة. وقال وزير النقل السابق «سأتّخذ الخطوات الضرورية لتطوير هذا الحزب».

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ويشير محللون إلى أن هوفر الذي ترشّح لانتخابات 2016 الرئاسية وفاجأ كثيرين بأدائه القوي، يواجه معركة لتوحيد صفوف المتشددين في الحزب وتجاوز الفضيحة التي باتت تعرف باسم «إيبيزا غيت».

وأظهرت تسجيلات تم تصويرها سراً في جزيرة إيبيزا عام 2017 ونشرتها وسائل إعلام ألمانية في مايو زعيم حزب الحرية السابق شتراخه وهو يعرض على امرأة تدّعي أنها مقربة من مستثمر روسي، عقوداً عامة في النمسا مقابل تمويل حملته. وأقر هوفر أن الفضيحة تسببت بـ«مرحلة صعبة حقًا» بالنسبة لحزب الحرية.