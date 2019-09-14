حشد من رؤساء أفارقة وأنصار رئيس زيمبابوي الراحل موغابي لوداعه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 02:28 مساء
مراسم جنازة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موغابي في هاراري (رويترز)

احتشد رؤساء أفارقة وأنصار مؤسس زيمبابوي ورئيسها الراحل، روبرت موغابي، ومواطنون، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، اليوم السبت، في أحد الاستادات الوطنية، بعد خلافات حول مكان دفنه استمرت أسبوعا.

وحكم موغابي، زيمبابوي 37 عاما حتى أطاح به الجيش في نوفمبر 2017، توفي بمستشفى في سنغافورة قبل أسبوع عن 95 عاما، وفق وكالة «رويترز».

وقال ابن شقيق موغابي، أمس الجمعة، إن الرئيس الراحل سيدفن في ضريح بنصب الأبطال القوميين في العاصمة هراري، في غضون نحو 30 يوما، بعدما ذكر في وقت سابق أنه سيدفن يوم غد الأحد.

بناء الضريح يؤجل الدفن
وقال الرئيس إمرسون منانغاغوا، نائب موغابي السابق، الذي تآمر للإطاحة به، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، إن بناء الضريح سيؤجل دفن سلفه، وكتب على «تويتر» أمس السبت: «دعونا اليوم ننحي خلافاتنا جانبا ونقف معا، ونحن نتذكر الماضي ونتطلع إلى المستقبل، كبلد فخور ومستقل وحر».

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وكان منانغاغوا وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الحاكم يريدان دفن موغابي في النصب المخصص لأبطال حرب التحرير ضد حكم الأقلية البيضاء لكن بعض أقارب موغابي، ممن يشعرون بالمرارة بسبب الطريقة التي أطاح بها رفاق موغابي السابقون به، طالبوا بأن يدفن في مسقط رأسه.

وبدأ رؤساء دول أفارقة، منهم رئيسا غينيا الاستوائية والكونغو، في الوصول إلى زيمبابوي، مساء الخميس، لحضور جنازة موغابي.

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