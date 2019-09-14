بعد انهيار المفاوضات مع أميركا.. وفد من طالبان يجري محادثات مع مسؤولين روس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 11:44 صباحا
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية بتاريخ 28 مايو 2019 في موسكو تظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وفدا من حركة طالبان أجرى محادثات مع مسؤولين روس في موسكو، عقب انهيار المفاوضات بين المتمردين الأفغان والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن متحدث باسم الوزارة قوله إن «ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان (...) زمير كابولوف، استضاف وفدا من طالبان في موسكو»، دون الكشف عن التاريخ الذي تمت فيه المحادثات. 

وقال المتحدث إن «الجانب الروسي شدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان». وأضاف أن مندوبي «طالبان أكدوا من جهتهم رغبتهم في مواصلة الحوار مع واشنطن»، وفق وكالة «فرانس برس».

توقعات الاتفاق بين طالبان وأميركا تقل  
وازدادت التوقعات بشأن إمكانية إبرام اتفاق بين طالبان والولايات المتحدة تخفض واشنطن بموجبه عديد قواتها في أفغانستان، بينما تقدم الحركة ضمانات أمنية بعدم السماح باستخدام البلد الذي شهد نزاعات على مدى عقود ملاذا للمجموعات المتطرفة.

وألغى ترامب في السابع من سبتمبر، اجتماعا غير مسبوق بينه وبين ممثلي طالبان في الولايات المتحدة، وأعلن أن المحادثات مع الحركة باتت في حكم «الميتة». وفي ظل وجود أكثر من 13 ألف جندي أميركي لا يزالون منتشرين في أفغانستان، كان ترامب متحمسا لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، التي أطلقت قبل 18 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

لكن المخاوف تزداد حاليا من احتمال تصاعد العنف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر في أفغانستان. وتم تأجيل الاقتراع -وهو الرابع منذ سقوط نظام طالبان في 2001- مرتين هذا العام.

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