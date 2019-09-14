تظاهرة لعناصر الشرطة تعيق الوصول إلى مطار مكسيكو

عناصر من الشرطة الفدرالية المكسيكية يعيقون الوصول إلى مطار مكسيكو، 13 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

قال صحفيون في وكالة «فرانس برس»، إن المئات من عناصر الشرطة، مساء الجمعة، منعوا الوصول إلى المبنى الرئيسي في مطار مكسيكو؛ احتجاجاً على حلّ الشرطة الفدرالية.

ومنع نحو 300 عنصر من الشرطة الوصول إلى المبنى رقم 1 الذي تُقلع منه رحلات وطنية ودولية، احتجاجاً على قرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلغاء الشرطة الفدرالية المكسيكية لصالح قوة عسكرية جديدة باسم الحرس الوطني.

واستمر التحرك مساء الجمعة بعد ستّ ساعات من التظاهر، ما تسبب بتأخير في المواصلات بما يقارب ثلاث ساعات بين وسط العاصمة والمطار. وأُرغم عدد كبير من المسافرين على السير على أقدامهم وهم يجرّون حقائبهم لاجتياز مئات الأمتار الأخيرة قبل المطار.

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وسجّل مطار بينيتو خواريز في مكسيكو دخول وخروج 44,7 مليون راكب عام 2017 وهو الأكثر ازدحاماً في أميركا اللاتينية، يأتي بعده مطار ساو باولو في البرازيل.