5 قتلى في يومين جراء الفيضانات في إسبانيا

فيضانات في منطقة اوتينيانت في جنوب شرق اسبانيا في 12 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

قتل خمسة أشخاص خلال يومين وتم إجلاء 3500 آخرين في الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، الجمعة.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن آخر جثة عثر عليها تعود إلى رجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة أليكانتي، حسب ما أوضح متحدث باسم رجال الإسعاف، بعدما عثر في وقت سابق، الجمعة، على جثة أخرى.

وأعلنت أجهزة الطوارئ أنه «عثر على جثة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار في الأندلس»، مشيرة لـ«فرانس برس»، إلى أنه عثر على سيارته الخالية أولا ثم على جثة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحية.

كانت بلدية مدينة المرية في الأندلس، قالت إن رجلا علق في سيارته في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب نسبة الأمطار الكبيرة، وصرح رئيس البلدية رامون فرنانديز باشيكو، بأن شرطيا تمكن من إنقاذ شخصين آخرين كانا في الآلية لكن راكبا ثالثا بقي (عالقا) في السيارة.

ولقي رجل (61 عاما) وشقيقته (51 عاما) حتفهما، الخميس، في هذه الفيضانات، بعدما جرفت المياه سيارتهما في قرية كوديت في قشتالة لامنتشا.

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وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي- مارلاسكا، إنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص وأغلق أكثر من 74 طريقا بسبب الفيضانات. وأوضح أنه تم حشد مئات العسكريين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ونشرت إدارة الطوارئ لقطات تظهر منقذين يتنقلون بدراجات مائية على طريق سريع غمرته المياه وسيل من مياه عكرة يعبر الشوارع وسيارات جرفتها المياه أو غمرتها.

إغلاق المدارس

وبقي مطار مدينة مرسية مغلقا، أمس الجمعة، وقالت الشركة المشغلة للمطار إن 22 رحلة مقررة إلى بالما في جزيرة مايوركا السياحية، غير مسارها إلى مطارات إسبانية أخرى، كما أغلق مطار المرية أيضا لساعات، مما اضطر السلطات إلى إلغاء رحلتين وتحويل رحلتين أخريين إلى ملقة.

ونصحت السلطات السكان بعدم استخدام سياراتهم، وأغلقت مدارس عدة في المناطق المتضررة. وفي منطقة فالنسيا وحدها -حيث أغلقت المدارس منذ الخميس- تأثر أكثر من 536 ألف تلميذ، حسبما ذكرت حكومة المنطقة.