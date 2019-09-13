فنزويلا مستعدة للدفاع عن نفسها ضد معاهدة التدخل العسكري

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال جلسة للحكومة في كراكاس 15 مايو 2019, (أ ف ب)

أعلنت فنزويلا أنها مستعدة للدفاع عن نفسها بعدما فعلت عدة دول أميركية، بينها الولايات المتحدة، معاهدة سابقة من شأنها تشريع تدخل عسكري ضد كراكاس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في جنيف، اليوم الجمعة: «نحن مستعدون لحماية أنفسنا، مستعدون للتصدي. لن نسمح لأحد بأن يدوس ترابنا.. سنرد ونأمل ألا يحصل ذلك أبدا»، مضيفا: «ما أؤكده لكم أننا لن نهاجم أي بلد شقيق في أي ظرف إلا للدفاع عن شعبنا وسلامة أراضينا.. لا يمكن أن يشكل الجنود استفزازا. المناورات العسكرية ليست سوى وسيلة لحماية أنفسنا».

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والأربعاء، فعلت الولايات المتحدة معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية، المعروفة أيضا بمعاهدة ريو، وتشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.

وقالت واشنطن إن التفعيل يأتي ردا على المناورات العسكرية الفنزويلية على طول الحدود مع كولومبيا، التي أمر بتنفيذها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهم جارته بالسعي إلى «إشعال صراع».