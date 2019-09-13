السلطات الفرنسية تتهم دبلوماسيا بالانتماء لجماعة مناهضة للمسلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 09:14 صباحا
مسلمون في المسجد الكبير في ليون الفرنسية، 22 يوليو 2016، (ا ف ب)

وجّهت السلطات الفرنسية اتهامات لدبلوماسي فرنسي في السلفادور، على خلفية ارتباطه بمجموعة يمينية متشددة مناهضة للمسلمين، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إىل أن الإدارة العامة للأمن الداخلي أوقفت المشتبه به في فرنسا خلال يونيو الماضي، واتّهمته بالارتباط بـ«أعضاء في مجموعة إرهابية»، وفق المصدر الذي أكد صحة تقرير أوردته صحيفة «لو باريزيان» في هذا الصدد.

وأفاد المصدر بأن الدبلوماسي لم يكن «متعاطفا فحسب» بل كان عضوا «نشطا» في المجموعة اليمينية المتشددة التي تطلق على نفسها «حركة فعل القوات العملياتية». واتّهم 13 عضواً في المجموعة بالانتماء إلى جماعة إجرامية العام الماضي. وبينهم شرطي متقاعد يعتقد أنه زعيم المجموعة.

وذكرت «لو باريزيان» أن الدبلوماسي الفرنسي تورط في مخططات لشنّ هجمات عبر الإنترنت. ووجهت الاتهامات إليه في 6 يونيو، وتم تعليق مهامه الدبلوماسية.

وتتعهد «حركة فعل القوات العملياتية» بـ«محاربة التهديد الإسلامي». وعثر العام الماضي على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات صناعة متفجرات في منازل المشتبهين الـ13 الذين تم توقيفهم.

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