انفجارات فيّ مخزن للجيش التركي في جزيرة قبرص

عمال يتعاملون مع الأضرار الناجمة عن الانفجارات في فندق اكابولكو الواقع في مدينة كيرينيا في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، 12 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أشار مسؤولون قبارصة-أتراك، أن سلسلة انفجارات هزت فجر الخميس مخزنا للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة 12 شخصا بجروح.

ووقعت الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بشكل مباشر، بعد منتصف الليل في مستودع عسكري تركي في شاتالكوي (آيوس ابكتيتوس، باللغة اليونانية) الواقعة قرب مدينة كيرينيا عند السواحل الشمالية للجزيرة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتواصلت الانفجارات لعدة ساعات، ما أثار الهلع بين السكان ونزلاء فندق بحري مجاور تعرّض لأضرار. وجرى إجلاء النزلاء تأمينا لسلامتهم.

وأعلنت السلطات القبرصية التركية، إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة جراء الانفجارات. ما زال اثنان منهم في المستشفى بعد ظهر الخميس بينما غادر عشرة بعد تلقي العلاج.

فتح تحقيق

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقوع الانفجارات وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب، لافتاً إلى «السيطرة على الحريق الذي اندلع».

وانقسمت جزيرة قبرص المتوسطية عام 1974 إثر اجتياح الجيش التركي لجزء يشكل 37 في المئة من مساحتها ردا على انقلاب كان يهدف إلى ضمّها لليونان.

ولا تفرض جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، سيادتها سوى على جنوب الجزيرة حيث يعيش القبارصة-اليونانيون. وفي الشطر الشمالي، أُعلنت «جمهورية شمال قبرص» حيث يعيش القبارصة-الأتراك، ولكن لا تعترف بها سوى أنقرة التي ترعى وجودها.