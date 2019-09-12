واشنطن تفعل معاهدة للتعاون العسكري ضد فنزويلا

فعّلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في قارة أميركا الجنوبية، والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات «حربية» لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال بومبيو، الخميس، إن «التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي، في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا، وتواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا»، معلنا عن تفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية.