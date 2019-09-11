واشنطن توافق على بيع بولندا 32 مقاتلة شبح «إف-35» بقيمة 6,5 مليار دولار

أعلنت واشنطن الأربعاء أنها وافقت على بيع بولندا 32 مقاتلة شبح من طراز «اف-35» بقيمة تبلغ 6,5 مليارات دولار، في صفقة من شأنها أن تثير التوتر مع موسكو.

وقالت الخارجية الأميركية المكلفة الموافقة على بيع اسلحة للخارج في بيان إن الاتفاق يلحظ بيع 32 مقاتلة تصنعها مجموعة لوكهيد مارتن الاميركية و33 مفاعلا «اف-135» صناعة برات اند ويتني، إضافة إلى الأسلحة وأنظمة الملاحة الضرورية لها، وفق «فرانس برس».

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إنه عبر اتمام هذه الطلبية لوارسو والتي اعلنت في يونيو لمناسبة زيارة الرئيس البولندي اندريه دودا لواشنطن، تريد الولايات المتحدة أن «تزود حليفا رئيسيا في حلف شمال الاطلسي المقاتلة الأكثر تطورا في العالم وتقليص ارتهانه للمعدات الروسية المتقادمة».

وأبلغت الخارجية الكونغرس رسميا نية الادارة القيام بعملية البيع. وامام النواب ثلاثون يوما للاعتراض، الأمر الذي لم يحصل منذ عقود. وأوضح البيان أن مقاتلات «اف-35» ستحل محل مقاتلات «ميغ-29» و«سو-22» في سلاح الجو البولندي «من دون ان يؤثر ذلك على توازن القوى في المنطقة».

وعزز الحلف الأطلسي قدراته الدفاعية على طول جبهته الشرقية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والدور الذي ينسب الى موسكو في النزاع الاوكراني. وتم نشر هذه التعزيزات في دول البلطيق الثلاث وبولندا، ويتخذ الحلف اجراءات لتحسين قدرته على الرد في حال حصول أي توغل.