في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. ترامب يتوعد باستمرار الهجوم العسكري على «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 04:33 مساء

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن ما يصفه بأنه هجوم عسكري أميركي لم يسبق له مثيل على «طالبان» في أفغانستان سيستمر، بعد خمسة أيام فقط من إلغاء محادثات السلام مع هذه الحركة.

وقال ترامب في حفل لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، إن القوات الأميركية «ضربت خلال الأيام الأربعة الماضية عدونا بصورة أقوى مما تعرضوا له من قبل وستستمر في ذلك»، وفق «فرانس برس».

وقال إن الأمر بشن الهجوم صدر بعد أن ألغى محادثات السلام السرية مع «طالبان»، في نهاية الأسبوع، ردًّا على هجوم أسفر عن مقتل جندي أميركي الأسبوع الماضي.

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