الاتحاد الأوروبي يحذر: خطة نتانياهو لضم غور الأردن يقوض فرص السلام

حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح إلى «فرانس برس» إن «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم».