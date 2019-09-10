جونسون: سنتوصل إلى اتفاق وسنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر.

وقال لأطفال خلال زيارة إلى مدرسة: «سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في أيرلندا أمس أتحدث إلى أصدقائي الأيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى»، وفق «رويترز».

وأضاف: «ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق، لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد».