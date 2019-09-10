الأردن يستدعي سفير إسرائيل بعد اعتقال اثنين من مواطنيه عبرا جسر الملك حسين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 05:09 مساء

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، لمطالبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن «الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الأردنيين، عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي»، حسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وشدد على ضرورة إعلام الوزارة بكل تفاصيل الاعتقال، والتهم الموجهة إلى المواطنين، ومجريات التحقيقات، وضمان حقوقهما القانونية. وأكد أن الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراحهما.

وأوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد إليه، والاطلاع على ظروف الاحتجاز. وأشار إلى أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي تمكنت، اليوم، من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة موضوع منعها من المغادرة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وأيضا الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

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