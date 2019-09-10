رئيس وزراء السودان في جوبا في أول زيارة خارجية

يزور رئيس وزراء السودان الجديد جوبا الخميس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

ويسافر عبدالله حمدوك، الذي يقود الحكومة السودانية المؤلفة من 18 وزيرًا، إلى جنوب السودان الخميس على أن يعود في اليوم التالي، وفق «فرانس برس».

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام للصحافيين عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء السوداني الثلاثاء إن حمدوك «سيسافر الى جوبا عاصمة جنوب السودان الخميس القادم في أول زيارة رسمية خارجية له ويعود يوم الجمعة ويرافقه وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة».

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011، لكنّ الدولة الناشئة سرعان ما شهدت حربا أهلية مدمرة أدت الى نزوح عشرات الآلاف إلى السودان. ولم يتوصل البلدان بعد إلى حل بشأن بعض النزاعات الحدودية ومسائل تجارية عالقة، بعد أن ذهب الجزء الأكبر من عائدات النفط السودانية إلى جنوب السودان.