كوريا الشمالية تطلق «مقذوفين» بعد دعوتها أميركا إلى استئناف المفاوضات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ خلال مؤتمر للمدرسين، 7 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء، مقذوفين باتجاه البحر، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بعد ساعات على إعلان استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية على مستوى فرق العمل في وقت لاحق هذا الشهر، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن متوقفة منذ فشل قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير، التي انتهت من دون اتفاق.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الثلاثاء «مقذوفين غير محددين» من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية وسقطا في بحر اليابان (بحر الشرق) بعدما اجتازا مسافة 330 كلم تقريباً. وأضافت رئاسة الأركان في بيانها «نحثّ الشمال على وضع حدّ لهذه الأعمال التي تؤدّي إلى تفاقم التوتّرات في المنطقة».

ولم ترد تفاصيل أخرى في الوقت الحاضر حول عملية الإطلاق، لكنها تأتي بعد سلسلة من الاستفزازات منذ يوليو الماضي، وحُددت تجارب الإطلاق السابقة بأنها لصواريخ قصيرة المدى.

وقال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى «أخذنا علما بالتقارير عن إطلاق مقذوفات من كوريا الشمالية»، مكملا «نواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة».

إحياء المفاوضات

وكان ترامب وكيم اتفقا خلال لقاء لم يكن مقررا في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو الماضي، على استئناف المفاوضات على مستوى فرق العمل، لكن المحادثات لم تبدأ بعد.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الإثنين «لدينا استعداد للجلوس مع الجانب الأميركي لإجراء محادثات شاملة بشأن المسائل التي ناقشناها حتى الآن، في مكان وزمان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر».

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وجاءت تصريحات المسؤولة في أعقاب تحذيرها في أواخر أغسطس من أن «احتمالات الحوار مع الولايات المتحدة تتلاشى تدريجيا»، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجارب على أسلحة احتجاجا على التمارين العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة.

وردا على سؤال حول مقترح إجراء محادثات على مستوى أدنى في سبتمبر قال ترامب للصحافيين «لدي علاقة جيدة جدا مع الزعيم كيم، دائما أقول إن عقد الاجتماعات شيء جيد، سنرى ما سيحدث».