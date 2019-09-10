مجلس العموم يرفض مجدداً طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 01:59 صباحا

رفض مجلس العموم البريطاني مجدداً طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر اليوم الثلاثاء، في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.

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ووفقا لوكالة «فرانس برس» لم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.

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