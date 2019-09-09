الخزانة الأميركية تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة «إس-400»

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في فرنسا، 18 يوليو 2019. (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم الإثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع «إس-400»، لكن لم تتخذ أي قرارات.

وأضاف منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات «ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر». ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات، وفق «رويترز».

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وأنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة «إس-400» التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات «إف-35» الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.