بسبب هجوم كرايتس تشيرتش.. أستراليا تحجب 8 مواقع على الإنترنت

امرأة تسير بجوار جدارية تكرم سيدة ترتدي غطاء رأس أمام حدائق النباتات في كرايست تشيرتش، 3 مايو 2019 (فرانس برس)

أمرت السلطات الأسترالية، شركات تزويد خدمات الإنترنت، اليوم الإثنين، بحجب ثمانية مواقع إنترنت نشرت محتوى مرتبطا بمجزرة مسجد مدينة كرايست تشيرتش، في أول مرة منذ إقرار قوانين الرقابة الجديدة.

وهجم أسترالي على مسجدين في نيوزيلندا في مارس مما أسفر عن مقتل 51 شخصا، ونشر تسجيلا حيا لجريمته، وسّعت كانبيرا قوانين الرقابة، وفق وكالة «فرانس برس».

القائمة السوداء

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا جولي أنمان غرانت، وضعت مواقع خارجية على القائمة السوداء لأنها «استمرت في السماح ببث تسجيل فيديو لهجمات كرايتس تشيرتش الإرهابية أو أجندة منفذ الهجوم المفترض». ورفضت السلطات الكشف عن أسماء المواقع التي سيتم حجبها لمدة ستة أشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يزيد عدد من سيزورون تلك المواقع، وطلبت السلطات من العديد من المواقع الأخرى مسح المحتوى الخاص بالهجمات، بحسب انمان غرانت وقالت «على المواقع المتبقية الأخرى إزالة المحتوى غير القانوني لرفع الحظر المفروض عليها».

تهديد الإسلام

وقدمت السلطات بيانا توضيحيا «للسجل الفدرالي للقوانين» فإن واحدا من المواقع الثمانية هي مدونة تركز على ما يسمى بـ«بتهديد الإسلام». وذكر تحالف الاتصالات، وهو مجموعة ضغط مختصة بالاتصالات، أن شركات تزويد الإنترنت حجبت بالفعل المواقع الثمانية طوعيا قبل صدور القرار، إلا أنها رحبت بالوضوح القانوني الذي وفره القرار الحكومي.

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وفي دفاع عن قوانين الرقابة الجديدة التي أقرتها الحكومة الأسترالية التي يحكمها المحافظون، قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الشهر الماضي «هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في أستراليا»، وأضاف «نبذل كل ما باستطاعتنا لحرمان الإرهابيين من تمجيد جرائمهم بما في ذلك التحرك على الصعيدين المحلي والعالمي». ويجري كذلك إنشاء مركز جديد لتنسيق الأزمات لمراقبة الحوادث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة بغرض فرض الرقابة عليها.