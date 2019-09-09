البابا فرنسيس يختتم جولته الأفريقية في موريشيوس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 02:22 مساء
البابا فرنسيس (فرانس برس)

يختتم البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، جولته الأفريقية التي استغرقت أسبوعا برحلة خاطفة إلى موريشيوس، بعد زيارته موزمبيق ومدغشقر اللتين تعدان من أفقر دول العالم. 

تجمع آلاف الأشخاص أمام نصب «مريم ملكة السلام» حيث سيترأس الحبر الأعظم قداسا. وأطلقوا هتافات فرح عندما حطت طائرة الحبر الأعظم في المطار الدولي للجزيرة في حدث نقله التلفزيون مباشرة، كما ذكر صحفي من وكالة «فرانس برس».

ولوح الحشد بأعلام موريشيوس بينما ارتدى كثيرون منهم قمصانا تحمل صورة البابا فرنسيس. وبدؤوا بالتجمع منذ الساعة الرابعة فجرا عند النصب الذي يطل على العاصمة بورت لويس من مكانه على سفح تلة. وكان البابا يوحنا بولس الثاني ترأس قداسا في هذا المكان في 1989.

لقاء البابا أمر مفرح
وقالت جنفييف (47 عاما) التي جاءت مع عائلتها وأصدقائها لحضور القداس «بالنسبة لنا لقاء البابا أمر مهم جدا». وأضافت أنها «مناسبة، إنه أمر مفرح». أما جوزيت التي وضعت قبعة من القش على رأسها فأوضحت: «جئت مع أكثر من 3500 شخص قادمين من (جزيرة) لاريونيون»، مؤكدة أنها لا تشعر بالاستياء لأن البابا فرنسيس اختار زيارة موريشيوس ومدغشقر الواقعتين في المحيط الهندي.

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وفي تسجيل فيديو موجه إلى سكان موريشيوس، أشاد الحبر الأعظم الذي يدافع بقوة عن الحوار بين الأديان، بشعب «غني بتنوع تقاليده الثقافية والدينية». وقال أسقف بورت لويس موريس بيات إن «زيارة البابا فرنسيس لن تكون موجهة للكاثوليك فقط بل لكل شعب موريشيوس بتنوعه الديني».

نجاح موريشيوس
والجمهورية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة تضم غالبية هندوسية (52%) إلى جانب مسيحيين (30% من السكان) معظمهم من الكاثوليك، ومسلمين (18%). ويرى رئيس وزراء الجزيرة، برافيند كومار جوغنوث، في الزيارة انعكاسا «لنجاح موريشيوس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك كنموذج حقيقي للتعددية». وقال إن «تنوعنا الثقافي لم يمنعنا يوما من إيجاد بيئة تشجع على الحوار والتفهم والسلام». 

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وسيتوجه البابا مجددا اليوم الإثنين، إلى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبل أن يعود في اليوم التالي إلى روما.

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